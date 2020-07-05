Англия

Переход нигерийца в Наполи застопорился из-за желания игрока перебраться в АПЛ.

Нападающий Лилля Виктор Осимхен близок к переходу в Наполи. На этой неделе футболист посетил Неаполь и встретился с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом на острове Капри, чтобы обсудить условия будущего сотрудничества.

Несмотря на то, что Осимхену понравился город, он по-прежнему не уверен в своем решении продолжить карьеру в Италии и даст окончательный ответ Наполи во вторник, 7 июля.

Как сообщает Football Italia, 21-летний нигериец надеется получить предложение от Манчестер Юнайтед или Арсенала. "Канониры" рассматривают Осимхена в качестве приоритетной замены Пьеру-Эмерику Обамеянгу, если с габонцем так и не удастся продлить контракт.

Утверждается, что Лилль требует за своего футболиста 50 миллионов евро, а сам президент французского клуба Жерар Лопес настоятельно советует Осимхену принять предложение Наполи.