Италия

Нигериец вылетел в Неаполь для переговоров с клубом.

Нападающий Лилля Виктор Осимхен может в ближайшее время стать игроком Наполи, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Нигерийский форвард вместе со своим агентом вылетел в Неаполь, чтобы провести встречу с руководством клуба и обсудить условия сотрудничества. Ранее 21-летний игрок уже дал согласие на переход в стан партенопейцев.

По информации СМИ, Лилль требует за Осимхена около 80 миллионов евро.

В этом сезоне Осимхен провел 38 поединков в футболке "догов", забив 18 голов и совершив 6 ассистов.