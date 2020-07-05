Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке 33-го тура английской Премьер-лиги Бернли встретился с Шеффилд Юнайтед на своем поле.

Хозяева были близки к минимальной победе, однако Шеффилд удалось сравнять счет благодаря голу Игана на 80-й минуте. Финальный свисток зафиксировал ничейный результат (1:1).

Смотрите видео голов и обзор матча Бернли – Шеффилд Юнайтед:

Бернли – Шеффилд Юнайтед 1:1

Голы: Тарковски, 43 – Иган, 80.

Бернли: Поуп, Бардсли, Лонг, Тарковски, Тэйлор – Макнил, Браунхилл, Вествуд, Питерс (Гудмундссон, 90+5) – Родригес, Выдра (Вуд, 69).

Шеффилд Юнайтед: Хендерсон – Башем (Родуэлл, 75), Иган, Робинсон (О`Коннелл, 55) – Болдок, Берге, Норвуд (Шарп, 54), Осборн, Стивенс – Макберни (Муссе, 71), Макголдрик.