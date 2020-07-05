Украинский левый защитник подвел свою команду в матче против "святых".
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05 июля 2020, 21:27
В рамках 33-го тура английской Премьер-лиги Саутгемптон принимает Манчестер Сити.
На 16-й минуте игры Александр Зинченко получил передачу в центре поля, однако соперник выбил мяч из под ног украинца, после чего он отскочил к Че Адамсу.
Нападающий Саутгемптона быстро сориентировался и пробил практически с центра поля — Эдерсон вышел достаточно далеко, что позволило 23-летнему футболисту забить красивый гол с дальней дистанции.
На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция ключевых событий матча Саутгемптон — Манчестер Сити.