В рамках 33-го тура английской Премьер-лиги Саутгемптон принимает Манчестер Сити. 

На 16-й минуте игры Александр Зинченко получил передачу в центре поля, однако соперник выбил мяч из под ног украинца, после чего он отскочил к Че Адамсу. 

Нападающий Саутгемптона быстро сориентировался и пробил практически с центра поля — Эдерсон вышел достаточно далеко, что позволило 23-летнему футболисту забить красивый гол с дальней дистанции. 

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