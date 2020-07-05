Англия

Украинский левый защитник подвел свою команду в матче против "святых".

В рамках 33-го тура английской Премьер-лиги Саутгемптон принимает Манчестер Сити.

На 16-й минуте игры Александр Зинченко получил передачу в центре поля, однако соперник выбил мяч из под ног украинца, после чего он отскочил к Че Адамсу.

Нападающий Саутгемптона быстро сориентировался и пробил практически с центра поля — Эдерсон вышел достаточно далеко, что позволило 23-летнему футболисту забить красивый гол с дальней дистанции.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция ключевых событий матча Саутгемптон — Манчестер Сити.