Вашему вниманию обзор матча 33-го тура английской Премьер-лиги.
Ливерпуль - Астон Вилла, Getty Images
05 июля 2020, 23:23
Ливерпуль с большими усилиями дожал Астон Виллу в рамках матча чемпионата Англии.
В следующем туре Ливерпуль сыграет в гостях у Брайтона, а бирмингемскую Астон Виллу будет ожидать домашнее противостояние с Манчестер Юнайтед.
Обзор матча:
Ливерпуль — Астон Вилла 2:0
Голы: Мане, 71, Джонс, 89
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон (Уильямс, 90+4) — Окслейд-Чемберлен (Хендерсон, 61), Фабиньо (Вейналдум, 61), Кейта (Джонс, 85) — Салах, Ориги (Фирмино, 60), Мане.
Астон Вилла: Рейна — Нгойо, Хаус, Мингс, Тейлор — Макгинн, Дуглас Луис, Грилиш — Эль-Гази (Хота, 74), Дэвис (Саматта, 74), Трегезе (Вассилев, 85).
Предупреждения: Робертсон — Макгинн.