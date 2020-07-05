Ливерпуль с большими усилиями дожал Астон Виллу в рамках матча чемпионата Англии. 

В следующем туре Ливерпуль сыграет в гостях у Брайтона, а бирмингемскую Астон Виллу будет ожидать домашнее противостояние с Манчестер Юнайтед. 

Обзор матча

Ливерпуль — Астон Вилла 2:0
Голы: Мане, 71, Джонс, 89

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон (Уильямс, 90+4) — Окслейд-Чемберлен (Хендерсон, 61), Фабиньо (Вейналдум, 61), Кейта (Джонс, 85) — Салах, Ориги (Фирмино, 60), Мане.

Астон Вилла: Рейна — Нгойо, Хаус, Мингс, Тейлор — Макгинн, Дуглас Луис, Грилиш — Эль-Гази (Хота, 74), Дэвис (Саматта, 74), Трегезе (Вассилев, 85).

Предупреждения: Робертсон — Макгинн. 