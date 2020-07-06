Англия

Левый защитник "горожан" неудачно сыграл в центре поля.

В рамках 33-го тура АПЛ Саутгемптон на своем поле принимал Манчестер Сити. В стартовом составе гостей вышел Александр Зинченко.

На 16-й минуте игры 23-летний футболист потерял мяч, после чего соперник быстро забил гол.

Зинченко извинился за свою ошибку, в результате чего "горожане" уступили "святым".

"Прошу прощения у всей команды и болельщиков Манчестер Сити. Такие ошибки неприемлемы", — написал украинец на своей странице в Instagram.

В текущем сезоне Зинченко отыграл 15 матчей в АПЛ и не отличился результативными действиями.