Левый защитник "горожан" неудачно сыграл в центре поля.
Александр Зинченко (слева), Getty Images
06 июля 2020, 00:16
В рамках 33-го тура АПЛ Саутгемптон на своем поле принимал Манчестер Сити. В стартовом составе гостей вышел Александр Зинченко.
На 16-й минуте игры 23-летний футболист потерял мяч, после чего соперник быстро забил гол.
Зинченко извинился за свою ошибку, в результате чего "горожане" уступили "святым".
"Прошу прощения у всей команды и болельщиков Манчестер Сити. Такие ошибки неприемлемы", — написал украинец на своей странице в Instagram.
В текущем сезоне Зинченко отыграл 15 матчей в АПЛ и не отличился результативными действиями.