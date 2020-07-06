В рамках 33-го тура АПЛ Саутгемптон на своем поле принимал Манчестер Сити. В стартовом составе гостей вышел Александр Зинченко. 

На 16-й минуте игры 23-летний футболист потерял мяч, после чего соперник быстро забил гол. 

Зинченко извинился за свою ошибку, в результате чего "горожане" уступили "святым". 

"Прошу прощения у всей команды и болельщиков Манчестер Сити. Такие ошибки неприемлемы", — написал украинец на своей странице в Instagram

В текущем сезоне Зинченко отыграл 15 матчей в АПЛ и не отличился результативными действиями.  