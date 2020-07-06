Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке 33-го тура английской Премьер-лиги Саутгемптон встретился с Манчестер Сити и добыл сенсационную минимальную победу (1:0).

Автором единственного гола стал нападающий "святых" Че Адамс, который после ошибки украинца Александра Зинченко отправил мяч в сетку ворот ударом практически с центра поля.

Смотрите видео голов и обзор матча Саутгемптон — Манчестер Сити:

Саутгемптон — Манчестер Сити 1:0

Гол: Адамс, 16

Саутгемптон: Маккарти — Уокер-Питерс, Стивенс, Беднарек, Бертран — Армстронг (Смолбоун, 90+7), Уорд-Праус, Ромеу, Редмонд — Адамс (Лонг, 70), Ингз.

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Ляпорт, Гарсия, Зинченко — Бернарду Силва, Фернандиньо, Давид Силва — Марез (де Брюйне, 59), Габриэль Жезус, Стерлинг (Фоден, 59).

Предупреждения: Ромеу — Фернандиньо, Габриэль Жезус