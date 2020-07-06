Вашему вниманию котировки букмекеров на матч чемпионата Англии.
ТОТТЕНХЭМ - ЭВЕРТОН, GETTY IMAGES
06 июля 2020, 12:19
В рамках 33-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм на своем поле примет Эвертон.
В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение коллективу Жозе Моуриньо: победа "шпор" оценивается коэффициентом 2,02 по версии Parimatch.
Если победит Эвертон, то показатель будет следующим – 3,85.
За ничью предлагается следующий вариант – коэффициент 3,55.
Матч Тоттенхэм – Эвертон состоится 6 июля в 22:00 по киевскому времени.