В рамках 33-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм на своем поле примет Эвертон.

В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение коллективу Жозе Моуриньо: победа "шпор" оценивается коэффициентом 2,02 по версии Parimatch.

Если победит Эвертон, то показатель будет следующим – 3,85.

За ничью предлагается следующий вариант – коэффициент 3,55.

Матч Тоттенхэм – Эвертон состоится 6 июля в 22:00 по киевскому времени.