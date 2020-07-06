Англия

Лондонцы хотят видеть в команду двоих полузащитников.

Челси в будущее трансферное окно намерен продолжать укреплять состав, приобретя в полузащиту двух футболистов, утверждает Evening Standard.

По данным источника, лондонцы намерены приобрести у Байера атакующего хавбека Кая Хаверца. За немца "синие" могут выложить около 70 миллионов фунтов.

Отмечается, что менеджер Фрэнк Лампард также желает укрепить опорную зону, купив у Вест Хэма полузащитника Деклана Райса.

Ранее сообщалось, что сам Хаверц уже принялся обсуждать свое будущее с Байером после того, как команда проиграла в Кубке Германии.