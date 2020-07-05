Германия

В немецком хавбеке заинтересованы Челси, Бавария и Реал.

Полузащитник Байера Кай Хаверц после поражение в финале Кубка Германии от Баварии (2:4) намерен встретиться с руководством клуба, чтобы обсудить свое будущее. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, в 21-летнем немце заинтересованы Челси и Бавария, тогда как мадридский Реал не уверен в необходимости оформления этого трансфера в 2020 году.

Утверждается, что Бавария пока не делала Байеру официальных предложений по Хаверцу, действующий контракт которого истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне немецкий хавбек провел в футболке Байера 43 поединка, в которых он забил 17 голов и отдал 9 результативных передач.