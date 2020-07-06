Англия

Англичанин высоко оценил навыки португальца в области психологии и мотивации.

Эрик Дайер очень лестно отозвался о своем главном тренере Жозе Моуриньо, выразив готовность побеждать ради "Особенного".

"Он знает, как зажечь огонь внутри тебя. Я хочу победить для него. Я хочу сделать все, чтобы преуспеть с ним", — приводит слова Дайера beIN Sports.

Англичанин в этом сезоне провел 28 поединков в футболке Тоттенхэма, отметившись двумя результативными передачами

Доказать свою преданность делом Дайер сможет в ближайшем поединке "шпор" против Борнмута.