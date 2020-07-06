Англичанин высоко оценил навыки португальца в области психологии и мотивации.
Эрик Дайер, getty images
06 июля 2020, 19:35
Эрик Дайер очень лестно отозвался о своем главном тренере Жозе Моуриньо, выразив готовность побеждать ради "Особенного".
"Он знает, как зажечь огонь внутри тебя. Я хочу победить для него. Я хочу сделать все, чтобы преуспеть с ним", — приводит слова Дайера beIN Sports.
Англичанин в этом сезоне провел 28 поединков в футболке Тоттенхэма, отметившись двумя результативными передачами
Доказать свою преданность делом Дайер сможет в ближайшем поединке "шпор" против Борнмута.