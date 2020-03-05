Англия

У футболиста и болельщика произошел конфликт после матча Кубка Англии против Норвича.

Поединок 1/8 финала Кубка Англии против Норвича завершился для Тоттенхэма не только сенсационным вылетом из турнира, но и послематчевым скандалом.

Полузащитник Тоттенхэма Эрик Дайер стал участником конфликта с болельщиками своего же клуба. Один из фанатов начал оскорблять младшего брата футболиста, что не стал терпеть англичанин. Он отправился на трибуны, чтобы разобраться с болельщиком, однако его остановили стюарды.

Как сообщает Sky Sports, полиция Лондона была проинформирована об инциденте, однако никаких заявлений и жалоб как от Дайера, так и от самих болельщиков не поступало.

Английская футбольная ассоциация, в свою очередь, начала собственное расследование по произошедшему. Тоттенхэм также пока не стал штрафовать своего футболиста за поведение.

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