Манчестер Юнайтед готов вступить в гонку за Бейли

Руководство Манчестер Юнайтед готово побороться за крайнего полузащитника Байера Леона Бейли в будущее трансферное окно, сообщает The Athletic.

По данным источника, главным конкурентом "манкунианцам" за ямайского футболиста станет другой манчестерский клуб — Сити.

В текущем сезоне Бейли провел 22 матча в Бундеслиге, в которых сумел забить пять голов и отдать три результативные передачи.

Ранее английские СМИ сообщали, что и сам футболист выразил желание покинуть Байер и переехать в АПЛ.