football.ua
  • Тесты
  • Правила жизни
  • euro-2020
  • Фан-сектор
  • Битва редакций
  • Украина
  • Англия
  • Германия
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
  • Португалия
  • Турция
  • Франция
  • Другое
  • Лига чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига наций
  • Чтиво

  • Англия

    06 июля 2020, 20:56

    Манчестер Юнайтед готов вступить в гонку за Бейли

    Вингер имеет все больше шансов перебраться в АПЛ.

    Леон Бейли, getty images
    Леон Бейли, getty images 06 июля 2020, 20:56

    Руководство Манчестер Юнайтед готово побороться за крайнего полузащитника Байера Леона Бейли в будущее трансферное окно, сообщает The Athletic.

    По данным источника, главным конкурентом "манкунианцам" за ямайского футболиста станет другой манчестерский клуб — Сити.

    В текущем сезоне Бейли провел 22 матча в Бундеслиге, в которых сумел забить пять голов и отдать три результативные передачи.

    Ранее английские СМИ сообщали, что и сам футболист выразил желание покинуть Байер и переехать в АПЛ.

    Люди

    Леон Бейли

    Команды

    Байер Манчестер Юнайтед

    Аналитика, Интервью, Чтиво

    Игроки Вердера, getty images

    Итоги

    03 июля 2020Бундеслига. Итоги чемпионата: нижняя шестерка команд
    Букайо Сака, Getty Images

    Интервью

    02 июля 2020Букайо Сака. Юный воспитанник Арсенала, который повторил путь Уилшира
    Getty Images / коллаж Василия Войтюка

    Евгений Музыка

    02 июля 2020ТОП-10 самых ожидаемых трансферов межсезонья
    Джино Пивателли, ANSA

    История

    01 июля 2020Эффект Пивателли: как случайные события изменили ход истории Милана
    Сандро Тонали, Getty Images

    Сергей Шевченко

    01 июля 2020"Новый Пирло": в каком клубе окажется Сандро Тонали?
    коллаж - василий войтюк

    Легенды

    30 июня 2020Лучшие в истории: полузащитники Баварии
    коллаж - василий войтюк

    Сергей Шевченко

    30 июня 2020Обмен Артура на Пьянича: почему он произошел и откуда такие суммы?
    Ливерпуль в 1990-м, Getty Images

    Евгений Музыка

    29 июня 2020Еврокубки без англичан, СССР и заря Интернета: каким был мир во время предыдущего чемпионства Ливерпуля
    Андрей Пятов, фото УАФ

    Александр Шевченко

    28 июня 2020От Шуста до Шевченко: голкиперы, которые были вторыми после Пятова
    Руслан Малиновский, Getty Images

    Сергей Шевченко

    28 июня 2020Малиновский — лучший, но не основной: в чем причина?
    Мартин Брайтвейт, ФК Барселона

    Интервью

    27 июня 2020Мартин Брайтвейт: От Мидлсбро до Барселоны
    getty images

    Чемпионы!

    26 июня 2020Этой ночью Ливерпуль сошёл с ума: горячие видео с улиц города
    Майкл Боатенг, africatopsports.com

    История

    25 июня 2020Он сидел в тюрьме, а сейчас тренирует Джейдона Санчо: непростая история жизни Майкла Боатенга
    Павел Исенко, ФК Ворскла Полтава

    Украина

    25 июня 2020Герой полуфинала Кубка Украины: Павел Исенко — новая звездочка Ворсклы
    Элано, Джонсон и Гарридо, фото getty images

    Англия

    23 июня 2020Манчестер Сити дошейховского периода: где они сейчас
    Филипп Лам, getty images

    Легенды

    23 июня 2020Лучшие в истории: защитники Баварии
    Андрей Шевченко, Getty Images

    Интервью

    21 июня 2020Андрей Шевченко: Мой триумф в Лиге чемпионов был триумфом Лобановского

    Карло Анчелотти, getty images

    Интервью

    21 июня 2020Анчелотти — об убийстве Джорджа Флойда, желании потренировать Месси и преимуществах карантина
    Зепп Майер, Мануэль Нойер и Оливер Кан, КОЛЛАЖ ВАСИЛИЙ ВОЙТЮК

    Легенды

    20 июня 2020Лучшие в истории: вратари Баварии
    Getty Images

    Сергей Шевченко

    20 июня 2020Италия возвращается: четыре главные интриги Серии А
    Уго Льорис, Getty Images

    Five O'Clock

    19 июня 2020Уго Льорис: Мы закончили прошлый сезон на коленях и не успели отдохнуть
    Франк Рибери и Руслан Малиновский, Getty Images

    Сергей Шевченко

    18 июня 2020Кому поможет карантин? Резервисты Серии А на низком старте

    Історія

    18 июня 2020Єврокубкова історія. Глава № 5. Яма 1996/1997
    Александр Косырин, АТВ

    Александр Шевченко

    18 июня 2020Черноморская акула: история Александра Косырина
    Джордан Хендерсон с трофеем Лиги чемпионов, Getty Images

    Правила жизни

    17 июня 2020Рыцарь без страха и упрека в тени великих капитанов: правила жизни Джордана Хендерсона
    Лионель Месси и Роналдиньо, Getty Images

    Легенды

    17 июня 2020Лучшие в истории Барселоны: состав редакции vs состав читателей
    Эден Азар, getty images

    Испания

    16 июня 2020Второй шанс Азара стать "галактикос"
    Тренеры Барселоны, Football.ua

    Легенды

    14 июня 2020Лучшие в истории: тренеры Барселоны
    Андер Эррера, Getty Images

    Интервью

    13 июня 2020Андер Эррера: Сказал Моуриньо, что я и в туалет за Азаром последую, чтобы закрыть его
    Фото Getty Images

    Правила жизни

    12 июня 2020Маленький волшебник в поисках дома: правила жизни Филиппе Коутиньо
    Ник Поуп, Getty Images

    Five O'Clock

    11 июня 2020Ник Поуп: Ошибки вратаря постоянно в центре внимания. Чем раньше это примешь, тем легче
    Коллаж Василий Войтюк

    Легенды

    11 июня 2020Лучшие в истории: нападающие Барселоны
    коллаж василия войтюка

    Александр Пузик

    10 июня 2020Главные интриги финальной части Ла Лиги
    Коллаж: Василий Войтюк

    Легенды

    08 июня 2020Лучшие в истории: полузащитники Барселоны
    Фото Getty Images

    Александр Фокин

    07 июня 2020Весельчак с двумя сердцами: правила жизни Кафу

    лента новостей

    Англия. Новости

    Англия. Премьер-лига

    # 06 июля 2020 И О
    1 Ливерпуль Ливерпуль 33 89
    2 Манчестер Сити Манчестер Сити 33 66
    3 Лестер Сити Лестер Сити 33 58
    4 Челси Челси 33 57
    5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 33 55
    6 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 33 52
    7 Арсенал Арсенал 33 49
    8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 33 48
    9 Бернли Бернли 33 46
    10 Тоттенхэм Тоттенхэм 32 45
    11 Эвертон Эвертон 32 44
    12 Ньюкасл Ньюкасл 33 43
    13 Саутгемптон Саутгемптон 33 43
    14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 33 42
    15 Брайтон Брайтон 33 36
    16 Вест Хэм Вест Хэм 33 31
    17 Уотфорд Уотфорд 33 28
    18 Астон Вилла Астон Вилла 33 27
    19 Борнмут Борнмут 33 27
    20 Норвич Норвич 33 21

    подробная таблица

     
    		 Rambler's Top100