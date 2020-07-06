Англия

Полузащитник не набрал оптимальную форму к игре против "ирисок".

Тоттенхэм примет Эвертон на своем поле в рамках 33-го тура чемпионата Англии.

Деле Алли пропустит поединок против "ирисок" из-за травмы, о чем он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Английский полузащитник в этом сезоне провел 37 матчей, отметившись девятью голами и шестью результативными передачами.

Матч Тоттенхэм – Эвертон состоится 6 июля в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция.