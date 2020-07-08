Англия

Полузащитник Арсенала отличился результативной передачей против Лестера.

В рамках 34-го тура АПЛ Арсенал на своем поле принимал Лестер.

На 21-й минуте игры результативной передачей отличился Букайо Сака, после которой забил Пьер-Эмерик Обамеянг.

Таким образом, на счету 18-летнего футболиста 12-й ассист во всех турнирах в текущем сезоне. Больше среди игроков АПЛ только у Кевина де Брюйне (19) и у Трента Александера-Арнольда (14).

Отметим, что матч между Арсеналом и Лестером завершился ничьей (1:1).