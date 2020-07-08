Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Норвич - Уотфорд, Getty Images
08 июля 2020, 07:35
В поединке 34-го тура английской Премьер-лиги Уотфорд принимал на своем поле Норвич.
Хозяевам удалось вернуться в игру после пропущенного гола на 4-й минуте встречи, добыв в конечном итоге победу со счетом 2:1.
Смотрите видео голов и обзор матча Уотфорд — Норвич:
Уотфорд — Норвич 2:1
Голы: Доусон, 10, Уэлбек, 55 — Буэндия, 4
Уотфорд: Фостер — Кико, Кабаселе, Доусон, Масина — Капу (Чалоба, 87), Хьюз (Клеверли, 59) - Сарр, Дюкуре, Уэлбек — Дини
Норвич: Крул — Ааронс, Годфри, Клозе, Льюис — Вранчич, Тетти (Маклин, 55) — Буэндиа, Стиперманн (Айда, 76), Эрнандес (Мартен, 83) — Пукки (Дрмич, 83)
Предупреждения: Хьюз, Клеверли — Льюис, Тетти, Годфри, Буэндия