Англия

Испанец может вскоре покинуть АПЛ.

Крайний защитник Арсенала Эктор Бельерин попал в сферу интересов двух итальянских клубов — Интера и Ювентуса, а также испанской Севильи, сообщает Express.

По данным источника, именно андалусийцы лидируют в гонке за футболистом, ведя переговоры с лондонским клубом.

Отмечается, что и сам фулбэк предпочитает вернуться в чемпионат Испании. Напомним, контракт защитника с "канонирами" истекает в 2023 году.

Ранее сообщалось, что вариант с приобретением Бельерина также рассматривает ПСЖ.