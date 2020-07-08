Испанец может вскоре покинуть АПЛ.
Эктор Бельерин, getty images
08 июля 2020, 11:57
Крайний защитник Арсенала Эктор Бельерин попал в сферу интересов двух итальянских клубов — Интера и Ювентуса, а также испанской Севильи, сообщает Express.
По данным источника, именно андалусийцы лидируют в гонке за футболистом, ведя переговоры с лондонским клубом.
Отмечается, что и сам фулбэк предпочитает вернуться в чемпионат Испании. Напомним, контракт защитника с "канонирами" истекает в 2023 году.
Ранее сообщалось, что вариант с приобретением Бельерина также рассматривает ПСЖ.