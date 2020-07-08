Англия

Хавбек не поможет команде в ближайших матчах.

Полузащитник Тоттенхэма Эрик Дайер получил четырехматчевую дисквалификацию из-за конфликта с фанатом, сообщает Футбольная ассоциация Англии.

Напомним, хавбек поднялся на трибуны стадиона "шпор" после матча Кубка Англии против Норвича четвертого марта, чтобы выяснить отношения с болельщиком, который оскорблял семью игрока.

По данным источника, английский футболист также получил штраф в размере 40 тысяч фунтов и получил предупреждение от футбольных чиновников.

Ранее Дайер рассказал о преимуществах работы с главным тренером "шпор" Жозе Моуриньо.