Англия

Французский хавбек привлек внимание европейских грандов.

Полузащитник Арсенала Маттео Гендузи попал в сферу интересов Интера, Атлетико и Барселоны, сообщает издание L'Equipe.

Представители трех клубов уже обратились к руководству Арсенала, чтобы обсудить возможность подписания французского хавбека. Молодой игрок испортил отношения с тренерский штабом и может покинуть клуб летом.

Действующий договор Гендузи с Арсеналом рассчитан до июня 2022 года.

В этом сезоне 21-летний игрок провел 34 поединка в футболке "канониров", отличившись тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Гендузи также заинтересован Манчестер Юнайтед.