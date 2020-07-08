Французский хавбек привлек внимание европейских грандов.
Маттео Гендузи, Getty Images
08 июля 2020, 17:42
Полузащитник Арсенала Маттео Гендузи попал в сферу интересов Интера, Атлетико и Барселоны, сообщает издание L'Equipe.
Представители трех клубов уже обратились к руководству Арсенала, чтобы обсудить возможность подписания французского хавбека. Молодой игрок испортил отношения с тренерский штабом и может покинуть клуб летом.
Действующий договор Гендузи с Арсеналом рассчитан до июня 2022 года.
В этом сезоне 21-летний игрок провел 34 поединка в футболке "канониров", отличившись тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что в подписании Гендузи также заинтересован Манчестер Юнайтед.