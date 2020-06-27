"Красные дьяволы" хотят подписать французского хавбека.
Маттео Гендузи, Getty Images
27 июня 2020, 10:44
Полузащитник Арсенала Маттео Гендузи попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед, сообщает издание L'Equipe.
МЮ намерен укрепить среднюю линию в летнее межсезонье и попытается подписать молодого хавбека. Француз испортил отношения с главным тренером Микелем Артетой, и "красные" дьяволы" хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы переманить его.
В подписании 21-летнего игрока также заинтересованы Барселона, ПСЖ, Интер и Атлетико.
В текущем сезоне полузащитник провел 34 поединка в футболке "канониров", отличившись тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что МЮ также проявляет интерес к нападающему Сассуоло Жереми Бога.