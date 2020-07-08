Англия

Француз присоединился к лондонскому клубу на постоянной основе.

Фулхэм выкупил права на полузащитника Антони Нокара у Брайтона, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Французский вингер поставил подпись под трехлетним контрактом с "дачниками", который рассчитан до июня 2023 года. Детали сделки между клубами остаются неизвестными.

Нокар присоединился к Фулхэму прошлым летом на правах аренды из Брайтона. В этом сезоне 28-летний игрок провел 39 поединков в футболке "белых", отличившись четырьмя голами и пятью ассистами.

На данный момент Фулхэм занимает четвертую строчку в турнирной таблице Чемпионшипа и ведет борьбу за выход в АПЛ.