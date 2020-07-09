Англия

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на матч чемпионата Англии.

В матче 34-го тура английской Премьер-лиги Астон Вилла примет на своем поле Манчестер Юнайтед. Безоговорочное преимущество в этой дуэли букмекеры отдают "красным дьяволам".

Так, компания Parimatch оценивает победу МЮ в матче коэффициентом 1,32.

Шансы на успех Астон Виллы оцениваются в 10,5. Коэффициент на ничью составляет 5,5.

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Предыдущая встреча команд на Олд Траффорд завершилась ничьей со счетом 2:2.

Матч Астон Вилла — Манчестер Юнайтед состоится в Бирмингеме в четверг, 9 июля, и начнется в 22:15 по киевскому времени.