Англия

Наставник Тоттенхэма высказался о нулевой ничьей в матче с Борнмутом.

В поединке 34-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм сыграл в нулевую ничью с Борнмутом. Главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо, команда которого ни разу не пробила в створ соперника за весь матч, прокомментировал финальный результат.

"Я чувствую, что получил достаточно самоотдачи от игроков, и они не могли показать больше в этом матче. Мы доминировали на своей половине поля, но в зонах атаки нам не хватало обострения. Я внес изменения в игру, и, думаю, мы стали лучше во второй половине, но не смогли забить".

"Нужно отдать должное Борнмуту, хотя я был немного удивлен, что их просто устраивала ничья. Я думал, что они играют только на победу. Возможно, в Борнмуте продумали все математически, и одно набранное очко даст им шанс остаться в АПЛ", — приводит слова Моуриньо BBC Sport.

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