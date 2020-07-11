Англия

Сообщалось, что "канарейки" оценивают Бена Годфри в 50 миллионов фунтов.

Защитник Норвича Бен Годфри в летнее трансферное окно может отправиться на повышение, при этом оставшись в английской Премьер-лиге.

Как сообщает журналист Николо Скира, в подписании 22-летнего англичанина заинтересован Тоттенхэм, который планирует усилить центральную зону обороны в ближайшее межсезонье.

Стоит отметить, что "шпоры" — не единственные, кто заинтересованы в услугах Годфри. Ранее сообщалось, что Рома готова заплатить за английского центрбека 28 миллионов евро, а дортмундская Боруссия и Лейпциг также следят за молодым футболистом.

При этом, появлялась информация, что Норвич готов расстаться с Беном Годфри не менее чем за 50 миллионов фунтов (55,9 млн евро), но потенциальный вылет "канареек" из АПЛ может снизить финансовые запросы.