Английский футболист умер в возрасте 85 лет.
Джек Чарльтон, Getty Images
11 июля 2020, 11:58
Легендарный защитник Лидса и сборной Англии Джек Чарльтон ушел из жизни в возрасте 85 лет, сообщает Sky Sports.
В ночь на субботу бывший центрбек скончался после продолжительной болезни.
Чарльтон – воспитанник Лидса и всю карьеру провел в родном клубе, отыграв 762 поединка и забив 95 голов. Он является рекордсменом по количеству матчей в составе "павлинов", выиграв вместе с командой среди прочего чемпионский титул Англии и два Кубка ярмарок.
В составе сборной Англии Чарльтон стал чемпионом мира в 1966 году.
В качестве тренера он работал во главе Мидлсбро, Шеффилд Уэнсдей и Ньюкасла, а также сборной Ирландии.