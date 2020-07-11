Англия

Английский футболист умер в возрасте 85 лет.

Легендарный защитник Лидса и сборной Англии Джек Чарльтон ушел из жизни в возрасте 85 лет, сообщает Sky Sports.

В ночь на субботу бывший центрбек скончался после продолжительной болезни.

Чарльтон – воспитанник Лидса и всю карьеру провел в родном клубе, отыграв 762 поединка и забив 95 голов. Он является рекордсменом по количеству матчей в составе "павлинов", выиграв вместе с командой среди прочего чемпионский титул Англии и два Кубка ярмарок.

В составе сборной Англии Чарльтон стал чемпионом мира в 1966 году.

В качестве тренера он работал во главе Мидлсбро, Шеффилд Уэнсдей и Ньюкасла, а также сборной Ирландии.