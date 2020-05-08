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Читатель Football.ua Глеб Скрипченко рассказывает о легенде "павлинов" в день его рождения.

Фамилия "Чарльтон" у большинства любителей футбола традиционно ассоциируется с легендой Манчестер Юнайтед по имени Роберт (ну или сокращённо Бобби, как его принято называть). Однако был в истории английского футбола и другой Чарльтон, игравший в Юнайтед, да только в том, который из Лидса. Более того, он является настоящей иконой некогда славной командой, которая считалась одной из сильнейших на Туманном Альбионе.

О его эксцентричности говорит хотя бы фотография с сигаретой в зубах прямо на тренировке. Для Лидса он – один из символов самой славной эпохи в истории клуба. Зовут его Джон, хотя все привыкли называть его Джек. Он на два года и несколько месяцев старше Роберта, и 8 мая ему исполняется 85 лет – неплохая дата, согласитесь. И отличный повод вспомнить как об этой замечательной личности, так и о золотых временах в истории Лидс Юнайтед и национальной сборной Англии (забегая наперёд – и Ирландии тоже, правда не совсем прям золотых). Ну и конечно же передать сердечные поздравления из далёкой Украины.

Джек — выходец из такой себе "шахтерско-футбольной" семьи, проживавшей в Ашингтоне – маленьком городке, который находится в графстве Нортамберленд. Он был старшим из четырёх сыновей. Его отец был простым работягой, вкалывавшим на шахте, а двоюродный брат его матери Джеки Милборн до самого 2006-ого года сохранял за собой статус лучшего бомбардира в истории Ньюкасла, пока это достижение не побил Алан Ширер. Вот это семейство, да? Легенды и символы сразу трех великих английских клубов – это вам не шуточки. Но если у дяди были "сороки", а у младшего брата "красные дьяволы", то у сегодняшнего именинника в клубной карьере игрока были только "павлины".

Семейство "трёх львов", — ведь сборная Англии их таки объединяла. И между братьями она тоже была таким себе "связующим звеном", ведь отношения между ними иногда бывали довольно натянутыми, а между их клубами они враждебны и по сей день. Какими являются отношения между братьями ныне – доподлинно неизвестно, но подозреваю, что все обиды и проявления зависти уже давно в прошлом. Главное, что обе легенды английского футбола — живы.

Примечательным фактом в биографии этого прекрасного центбрека является то, что он выиграл множество трофеев, и абсолютно все в возрасте за 30. Первый титул (зато какой) Джек выиграл на домашнем Мундиале 1966-ого года, когда ему уже стукнул 31 год. До того момента он лишь мог снизу вверх смотреть на достижения младшего брата в составе МЮ, и молча (или не очень) ему завидовать (хотя для Бобби, который в 20 лет пережил весь ужас Мюнхенской трагедии, трофеи явно были не главным воспоминанием в жизни).

Но на ЧМ оба брата сыграли все матчи от звонка до звонка (тогда собственно и выбора не было, замены не практиковались от слова вообще), включая легендарный финал против сборной ФРГ. Джек, в отличие от Бобби, голов на турнире не забивал, хоть и был как для защитика достаточно результативным, но всё же это в его прямые обязанности и не входило. Зато он отметился надежной игрой в обороне.

Кроме того триумфального мирового первенства, Джек сыграл за сборную ещё на двух больших турнирах – на Евро-1968, где англичане взяли бронзу, и на мексиканском Мундиале-1970, в котором путь "родоначальников футбола" остановился в абсолютно диком матче ¼ финала с теми же немцами – ведя 2:0 и переигрывая Мюллера и компанию по всем статьям, они в дополнительное время уступили со счетом 2:3. Главным виновником того матча все назвали недавно скончавшегося от коронавируса кипера Челси Питера Бонетти, который о том, что будет играть, узнал за полчаса до матча (Гордон Бэнкс отравился пивом).

К слову, на турнирах 68-го и 70-го годов Джек игроком основы уже не был – возраст давал о себе знать, хоть играть в Лидсе это ещё и не мешало. Но ту потрясающую английскую сборную Альфа Рэмси помнят в первую очередь именно по 66-ому году, хотя, конечно, ее потенциал полностью реализован не был.

Всего в футболке "трех львов" Джек Чарльтон провел 35 поединков, в которых забил 6 голов — немало так для защитника тех времен. Но он ведь как раз и славился тем, что частенько любил захаживать в атаку, в том числе и на угловые. Это сейчас само собой разумеющиеся вещи, а тогда до их полного внедрения в футбол дело ещё не дошло, хотя так или иначе это практиковалось. В историю главной команды страны Джек вошел как незаменимый игрок той команды великих чемпионов, что уже само по себе огромное достижение.



В Лидсе же первых трофеев пришлось ждать и вовсе до 33 лет. Присоединившись к академии "белых" 15-летним парнем, он уже через три года смог дебютировать в основной команде. Но в 50-е "павлины", по большому счёту, ничего из себя не представляли. Более того, команда даже не всегда играла в Первом дивизионе.



Настоящий же взлет павлинов на пьедестал случился уже во второй половине 60-ых. Лидс Юнайтед тех времен представлял собой нечто намного большее, чем нынче. И это мягко сказано. Даже если Марсело Бьелсе удастся вернуть команду в элиту английского футбола, до успеха команды тех лет ей будет ещё как до неба. Джек в составе команды выиграл чемпионство (в 1969-ом. Затем, клуб повторил достижение в 1974-ом, уже когда наш юбиляр повесил бутсы на гвоздь), до этого, в 1964-ом, Второй дивизион (путь от повышения в классе до чемпионства, как мы видим, получился не очень долгим).

Хотя в 1992-ом, уже новое поколение Лидса вообще взяло золото на второй сезон после возвращения в Первый дивизион (кстати, то был последний сезон перед трансформацией ПД в АПЛ), Кубок Англии 1972-ого года, Кубок Лиги 1968-ого года, Суперкубок 1969-ого, а также два евротрофея — Кубок ярмарок (предшественник Кубка УЕФА, правда, самим УЕФА непризнанный) 1968-ого и 1971-ого годов.

Более того, розыгрыш 1971-ого был последним в истории этого турнира, и к его завершению был приурочен Суперфинал, в котором победитель того года Лидс сыграл с 4-кратным обладателем трофея "Барселоной" и проиграл 1:2 (именно этот трофей и стал четвертым для "сине-гранатовых" в этом турнире, но гордиться им здесь можно мало чем, ведь, в отличие от всех розыгрышей турнира, так называемый Суперфинал состоял лишь из одного матча, который проходил именно на Камп Ноу).

Вот же Джек, это ж надо до тридцатника, а то и дольше, ничего не выигрывать, чтобы потом собрать такую коллекцию всевозможных трофеев.





Все те золотые для клуба годы тренировал "павлинов" легендарный Дон Реви (полное имя — Дональд Джордж Реви). Он возглавлял "белых" с 1961-го по 1974-й, причем первый год ещё и параллельно доигрывая, то есть будучи играющим тренером.



После своей смерти Реви удостоился в Лидсе памятника, а в его честь была названа целая трибуна на Элланд Роуд — домашней арене "белых". И по сей день этот человек является самым успешным тренером в истории клуба.



До победы "павлинов" в сезоне 1967/1968, английские клубы уже четырежды пробивались в финал Кубка ярмарок. В первом розыгрыше турнира, который проходил в течение аж трех лет (!), в финал пробилась Сборная Лондона (да, была и такая команда), где уступила Барселоне, сыграв на Стэмфорд Бридж 2:2, а в столице Каталонии отхватив от "сине-гранатовых" целых шесть безответных мячей; в следующем розыгрыше, который проходил уже 2 года (прогресс!), той же Барселоне уступил Бирмингем Сити, сыгравший 0:0 на своём поле, и уступивший опять с разгромным счетом, но уже не таким безнадежным (1:4) на Камп Ноу.

Через год (ну неужели научились играть этот турнир по-человечески) те же бирмингемцы проиграли Роме, сыграв 2:2 дома и уступив 0:2 в столице Италии; ну а в 1967-ом году уже "наш" Лидс Юнайтед проиграл загребскому Динамо, уступив 0:2 на Максимире и сыграв по нулям в ответной игре на Элланд Роуд. И только в 1968-ом году клуб из Туманного Альбиона добыл этот трофей, и этим клубом стал именно Лидс.

В финале 1968-ого года "павлины" одолели венгерский Ференцварош благодаря единственному голу Мика Джонса на 41-ой минуте первой игры. Ответный матч до последнего был под угрозой срыва по причине вторжения войск Варшавского Договора в Чехословакию 21 августа 1968. Первоначально, Лидс предупредили воздержаться от поездки в Венгрию, но в итоге матч с опозданием таки был сыгран 11 сентября.

На переполненном домашнем стадионе Непштадион венгры пытались отыграться, но встреча так и закончилась нулевой ничьей. Вот он — заветный и такой долгожданный трофей. Кстати говоря, партнером Джека по центру обороны в те годы был скончавшийся недавно от COVID-19 Норман Хантер – на победном командном фото его опознать легко, ибо он единственный не постеснялся позировать на камеру с бутылочкой чего-то крепкого в руках.

В следующих двух розыгрышах турнира снова побеждали английские клубы — Ньюкасл и Арсенал соответственно, а в 1971-ом победу вновь праздновали "белые". Однако, соперник уже был намного более именитый — туринский Ювентус. В столице Пьемонта на гол Маттеги точным ударом ответил Моделей, а на гол Капелло — Батс. Тот мяч стал решающим, ибо после ничейного результата на Элланд Роуд (команды обменялись голами, на мяч Кларка ответил Пьетро Анастази) за счет большего количества голов, забитых на чужом поле, победу в турнире одержали именно "павлины".

Кстати говоря, несмотря на то, что Чарльтон к тому времени уже был настоящим ветераном клуба, капитанскую повязку носил в команде не он, а Билли Бремнер, хоть тот и был более чем на 7 лет младше Джека.

В 2000-ом году голосованием болельщиков Лидса именно Бремнер был признан величайшим игроком в истории клуба. Возможно, на это повлиял тот факт, что за три года до этого Бремнер скончался в возрасте 54 лет, а Чарльтон, тьфу-тьфу, жив до сих пор. Бремнеру был установлен памятник перед домашним стадионом "павлинов", также он был включён в залы славы английского и, как положено шотландцу, шотландского футбола.



Всю свою игровую карьеру Чарльтон-старший провёл в Лидсе. Первый раз он вышел на поле в белой футболке 25 апреля 1953 года в матче против Донкастер Роверс, последний раз – 28 апреля 1973 против Саутгемптона. 20 лет он служил только лишь одному клубу, будучи преданным ему до мозга костей. Всего в составе "павлинов" Джек провёл 773 матча, в которых забил 96 голов. Опять таки, для защитника тех времен показатель результативности – очень солидный. После завершения карьеры игрока, пути Джека Чарльтона и Лидса больше не пересекались, но ему удалось наладить с болельщиками близкие отношения, которые по сей день сохраняются. А те, кто видел его игру вживую, и вовсе вспоминают о Чарльтоне с особыми чувствами.



Однако, стоит отметить, что в том самом голосовании 2000 года за величайшего игрока в истории клуба, в котором победу одержал Бремнер, сегодняшний именинник занял лишь 9 место. Оно то и понятно, защитников очень часто ценят меньше, даже когда искренне любят и ценят.



В тренерской карьере Чарльтон-старший преуспел чуть меньше, чем в игровой. Однако, все-таки, здесь он уж точно добился большего, чем брат (который кроме опыта играющего коуча Престон Норт Энд и и. о. наставника Уигана, тренерского опыта не имел и вовсе), тогда как в игровой карьере лавры первенства среди братьев достались младшему.

Если брать наше время, прослеживается определенная (пусть и очень грубая) аналогия с братьями Индзаги, только в случае итальянских нападающих все с точностью да наоборот – старший был более успешен как игрок, а младший сейчас однозначно более успешен как тренер. И главных успехов Джек добился, как бы парадоксально это ни звучало для англичанина, в роли наставника сборной Ирландии, которую принял в 1986-ом.

До этого он успел потренировать Мидлсбро, Шеффилд Уэнсдей и любимый клуб своего детства — Ньюкасл, который вошёл в его сердце по причине того, что в своё время там зажигал уже упомянутый выше дядя братьев Чарльтонов — Джеки Милборн. Но ни в одном из этих клубов бывший защитник Лидса не добился особых успехов. В сборной Ирландии же он проработал целые 9 лет, свозив ее на немецкое Евро-1988 и два Мундиаля – итальянский 1990 и американский (в смысле проходивший в США) 1994.

Самого громкого успеха он добился с командой в Италии, где команда дошла до ¼, и вылетела от хозяев турнира (прослеживается некоторая аналогия с Украиной в 2006 году, не правда ли? За исключением того, что Италия в 2006 не была хозяином турнира. А так многое сходится – даже в 1/8 победу одержали по пенальти после 0:0 в основное и дополнительное время, правда не над швейцарцами, а над румынами). Кстати, по ходу того турнира ирландцам пришлось сразиться и с англичанами – 1:1 в Кальяри.

До этого ирландцы под руководством Джека играли с англичанами и на Евро-1988, где даже смогли их обыграть со счётом 1:0. Можно только представить, каким трудным моральным испытанием для Джека были те игры. После успеха на полях Италии, команда удостоилась приема в Ватикане у самого Папы Римского Иоанна Павла II, а на Родине сборную встречали как настоящих героев нации.



Затем команда провалила отбор на проходившее в Швеции Евро-1992, а в 1994 году едва не повторила успех 4-летней давности, дойдя до 1/8 финала Мундиаля, где ей на пути стали Нидерланды. Отбор на английское Евро-1996 команда вновь провела неудачно, и Джек покинул сборную. Таким образом, уже в 60 лет он завершил свою тренерскую карьеру. Будучи, как говорится, чистокровным англичанином, наивысшего тренерского успеха он добился со сборной Ирландии. Бывает же.



Джек Чарльтон – это личность. Даже так – Личность. Это человек, который был всю игровую карьеру предан своему клубу до мозга костей. Таких как он осталось в современном футболе не так много. И пусть для основной части футбольного мира он навсегда останется в тени своего брата, для поклонников Лидса, а к тому же еще и для всего ирландского народа, он всегда будет номером 1, пусть и на поле он всю жизнь выходил с пятёркой на спине. С 85-летием, John "Jack" Charlton, с юбилеем! Верим, Вы ещё вдоволь насмотритесь на родной Лидс Юнайтед в элите английского футбола!



Глеб Скрипченко, читатель Football.ua