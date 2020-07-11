Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч 35 тура АПЛ между Ливерпулем и Бернли.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп продолжает эксперименты со стартовым составом. В этот раз место в основе досталось Кертису Джонсу. Неко Уильямс, который в предыдущем матче играл слева, в сегодняшнем поединке выйдет на правом фланге обороны вместо Трента Александера-Арнольда.

Ливерпуль: Алиссон — Уильямс, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Вейналдум, Фабиньо, Джонс — Салах, Фирмино, Мане

Запасные: Адриан, Ловрен, Александер-Арнольд, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Эллиотт, Минамино, Шакири, Ориги

Бернли: Поуп — Бардсли, Лонг, Тарковски, Тейлор — Питерс, Вествуд, Браунхилл, Макнил — Вуд, Родригес

Запасные: Пикок-Фаррелл, Данн, Дрисколл-Гленнон, Гудмундссон, Брэди, Гудридж, Бенсон, Выдра, Томпсон

Матч Ливерпуль — Бернли начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.