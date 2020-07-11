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Ливерпуль — Бернли 1:1
Голы: Робертсон, 34 — Родригес, 69

Ливерпуль: Алиссон — Уильямс (Александер-Арнольд, 69), Гомес, ван Дейк, Робертсон — Вейналдум (Окслейд-Чемберлен, 81), Фабиньо, Джонс (Кейта, 69) — Салах, Фирмино, Мане

Бернли: Поуп — Бардсли, Лонг, Тарковски, Тейлор — Питерс (Гудмундссон, 65), Вествуд, Браунхилл, Макнил — Вуд (Выдра, 65), Родригес

Предупреждения: Гомес — Бардсли, Поуп