Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg подводит итог матча 35-го тура английской Премьер-лиги между Ливерпулем и Бернли.
ливерпуль - бернли, football.ua/getty images
11 июля 2020, 18:54
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Ливерпуль — Бернли 1:1
Голы: Робертсон, 34 — Родригес, 69
Ливерпуль: Алиссон — Уильямс (Александер-Арнольд, 69), Гомес, ван Дейк, Робертсон — Вейналдум (Окслейд-Чемберлен, 81), Фабиньо, Джонс (Кейта, 69) — Салах, Фирмино, Мане
Бернли: Поуп — Бардсли, Лонг, Тарковски, Тейлор — Питерс (Гудмундссон, 65), Вествуд, Браунхилл, Макнил — Вуд (Выдра, 65), Родригес
Предупреждения: Гомес — Бардсли, Поуп