"Клинки" ворвались в зону Лиги Европы благодаря крупной победе над Челси (3:0), который рискует выпасть из первой четверки.
шеффилд юнайтед комфортно обыграл челси, getty images
11 июля 2020, 21:25
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Шеффилд Юнайтед — Челси 3:0
Голы: Макголдрик, 18, 77, Макберни, 33
Шеффилд Юнайтед: Хендерсон — Башем (Ягелка, 68), Иган, О'Коннелл — Болдок, Берге (Лундстрем, 63), Норвуд, Осборн, Стивенс — Макберни (Муссе, 63), Макголдрик
Челси: Аррисабалага — Джеймс (Хадсон-Одои, 75), Кристенсен (Рюдигер, 46), Зума, Аспиликуэта — Баркли (Лофтус-Чик, 78), Жоржиньо, Маунт (Алонсо, 46) — Виллиан, Абрахам, Пулишич (Жиру, 66)
Предупреждение: Болдок