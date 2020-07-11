Англия

Украинец начнет игру со скамейки запасных.

В рамках 35-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити на выезде постарается обыграть Брайтон.

Примечательно, что украинский защитник "горожан" Александр Зинченко не попал в стартовый состав команды, оказавшись на скамейке запасных.

Манчестер Сити: Эдерсон — Менди, Ляпорт, Гарсия, Уокер — Силва, Родри, Де Брюйне — Стерлинг, Жезус, Марез

Ранее СМИ сообщали, что Зинченко может и вовсе переехать в Наполи в качестве сделки по защитнику Калиду Кулибали.