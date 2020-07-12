Англия

Менеджер "горожан" надеется на положительный исход эпопеи с запретом на еврокубки.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола заявил, что надеется на положительное решение в вопросе о снятии бана с клуба на участие в еврокубках.

"Мы команда, которая создает много шансов, и против Брайтона мы реализовали их".

"Мы прошли квалификацию на Лигу чемпионов, которая была минимальным требованием для этого клуба. И эти игроки делают это последние шесть или семь лет".

"Мы выиграли это право на поле и, надеюсь, в понедельник УЕФА разрешит нашим футболистам играть в следующем сезоне в еврокубках. Они заслуживают того, чтобы быть в Лиге чемпионов", — цитирует Гвардиолу Goal.

Ранее английский журналист заявил, что апелляционный суд удовлетворит прошение Сити и снимет запрет.