Манчестер Сити не будет исключен из Лиги чемпионов, сообщает журналист Иан Чизмен.

По его информации, суд в Лозанне отменит первоначальное решение УЕФА дисквалифицировать "горожан" на два сезона из главного еврокубкого турнира.

CAS рассмотрел апелляцию Сити и, ожидается, что решение будет известно к понедельнику.

Напомним, что УЕФА также оштрафовал Манчестер Сити на 30 миллионов евро за несоблюдение финансового фэйр-плей. 