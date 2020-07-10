Судя по всему, "горожанам" ничего не угрожает играть в еврокубках.
ХОСЕП ГВАРДИОЛА, GETTY IMAGES
10 июля 2020, 20:23
Манчестер Сити не будет исключен из Лиги чемпионов, сообщает журналист Иан Чизмен.
По его информации, суд в Лозанне отменит первоначальное решение УЕФА дисквалифицировать "горожан" на два сезона из главного еврокубкого турнира.
CAS рассмотрел апелляцию Сити и, ожидается, что решение будет известно к понедельнику.
Напомним, что УЕФА также оштрафовал Манчестер Сити на 30 миллионов евро за несоблюдение финансового фэйр-плей.