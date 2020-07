Манчестер Сити не будет исключен из Лиги чемпионов, сообщает журналист Иан Чизмен.

По его информации, суд в Лозанне отменит первоначальное решение УЕФА дисквалифицировать "горожан" на два сезона из главного еврокубкого турнира.

CAS рассмотрел апелляцию Сити и, ожидается, что решение будет известно к понедельнику.

It’s sounding like #ManCity will be completely exonerated by CAS over the UEFA allegations, from what I’m hearing — nothing confirmed yet, but we may find out tomorrow or Monday