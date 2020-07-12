Англия

"Красные дьяволы" начали переговоры по словацкому центрбеку.

Манчестер Юнайтед продолжает предпринимать попытки подписать защитника Интера Милана Шкриниара.

Как сообщает издание Tuttosport, английский клуб уже обратился к представителям Интера с предложением по центрбеку. "Красные дьяволы" готовы заплатить за словака около 64 млн евро.

В подписании 25-летнего игрока также заинтересованы Ман Сити, Реал Мадрид и Бавария.

В текущем сезоне Шкриниар провел 36 поединков в футболке "нерадзурри", отличившись двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что МЮ также заинтересован в подписании защитник Наполи Калиду Кулибали.