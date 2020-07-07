Германия

"Шмели" установили ультиматум в переговорах по игроку с английским клубом.

Боруссия Дортмунд готова отпустить полузащитника Джейдона Санчо в Манчестер Юнайтед, но требует от английского клуба выполнения ряда условий.

Как сообщает издание Bild, "шмели" установили для МЮ срок до 10 августа для завершения трансфера молодого вингера. Кроме того, "красным дьяволам" будет необходимо выплатить за англичанина 120 миллионов евро.

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Действующий контракт Санчо с Боруссией Д рассчитан до июня 2022 года.

В завершившемся сезоне 20-летний игрок провел 44 поединка в футболке "желто-черных", забив 20 голов и совершив 20 ассистов.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед не желает платить более 50 млн фунтов за трансфер Санчо.

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