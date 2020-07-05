"Красные дьяволы" заинтересованы в подписании уругвайского хавбека.
ФАКУНДО ПЕЛЛИСТРИ, FOCOUY
05 июля 2020, 13:43
Манчестер Юнайтед заинтересован в приобретении полузащитника Пеньяроля Факундо Пеллистри.
Как сообщает Eurosport, МЮ хочет заполучить юного хавбека этим летом и планирует начать переговоры с его клубом. "Красные дьяволы" готовы заплатить за уругвайца 10 млн фунтов, которые прописаны в его контракте в качестве клаусулы.
В подписании 18-летнего игрока также заинтересован мадридский Реал.
Пеллистри является воспитанником Пеньяроля, дебютировав в первой команде в августе 2019-го. Всего в футболке "черно-золотых" вингер провел 25 поединков, отличившись одним голом и тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед готов начать переговоры по хавбеку Реала Хамесу Родригесу.