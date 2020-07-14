Англия

Бразилец желает сменить прописку в межсезонье.

Полузащитник Наполи Аллан намерен поговорить с руководством клуба о том, чтобы покинуть команду в ближайшее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

По данным источника, "партенопеи" смирились с потерей бразильского футболиста, установив на него ценник в 25 миллионов евро.

Отмечается, что главным претендентом на хавбека остается ПСЖ, который вел переговоры с неаполитанцами два прошлых трансферных окна.

Ранее сообщалось, что Аллана в своих рядах хочет видеть Эвертон. "Ириски" намерены предложить за футболиста 40 миллионов евро.