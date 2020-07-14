Англия

Вашему вниманию котировки букмекеров на матч чемпионата Англии.

В рамках 36-го тура английской Премьер-лиги Арсенал в родных стенах постарается отобрать очки у Ливерпуля.

Отметим, что букмекеры отдают значительное преимущество команде Клоппа. Так, компания Parimatch дает на победу "красных" коэффициент 1,89.

То, что три очка в поединке заработают "канониры", оценено в 3,95. Ничейный результат, в свою очередь, представлен коэффициентом.

Поединок Арсенал — Ливерпуль состоится 15-го июля. Начало запланировано на 22:15 по киевскому времени.