Хавбек продолжает восстанавливаться после травмы.
Джеймс Милнер, Liverpool FC
14 июля 2020, 15:33
Полузащитник Джеймс Милнер не сможет принять участие во встрече с Арсеналом из-за проблем со здоровьем, сообщает официальный сайт клуба.
Милнер получил мышечное повреждение и пропустил встречу с Бернли (1:1). Английский хавбек продолжает восстанавливаться после травмы и пока не готов вернуться на поле.
В текущем сезоне полузащитник провел 35 поединков в футболке "красных", отличившись четырьмя голами и четырьмя ассистами.
Матч Арсенал – Ливерпуль в 36-м туре АПЛ состоится в Лондоне в среду, 15 июля.
Ранее сообщалось, что Милнер вышел на пятое место по количеству матчей в АПЛ.