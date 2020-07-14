Англия

Хавбек продолжает восстанавливаться после травмы.

Полузащитник Джеймс Милнер не сможет принять участие во встрече с Арсеналом из-за проблем со здоровьем, сообщает официальный сайт клуба.

Милнер получил мышечное повреждение и пропустил встречу с Бернли (1:1). Английский хавбек продолжает восстанавливаться после травмы и пока не готов вернуться на поле.

В текущем сезоне полузащитник провел 35 поединков в футболке "красных", отличившись четырьмя голами и четырьмя ассистами.

Матч Арсенал – Ливерпуль в 36-м туре АПЛ состоится в Лондоне в среду, 15 июля.

Ранее сообщалось, что Милнер вышел на пятое место по количеству матчей в АПЛ.