Английский полузащитник достиг солидного показателя.
Джеймс Милнер, фото getty images
09 июля 2020, 01:50
Джеймс Милнер вышел на поле в игре 34-го тура чемпионата Англии против Брайтона, который Ливерпуль выиграл со счетом 3:1.
Поединок стал для 34-летнего полузащитника 536 в АПЛ. Это пятый показатель за всю историю турнира сообщает Opta.
Обходят Милнера Дэвид Джеймс (572 матча), Фрэнк Лампард (609), Райн Гиггз (632) и Гарет Барри (653).
Напомним, что зимой англичанин продлил соглашение с клубом до лета 2022 года.