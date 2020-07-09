Англия

Английский полузащитник достиг солидного показателя.

Джеймс Милнер вышел на поле в игре 34-го тура чемпионата Англии против Брайтона, который Ливерпуль выиграл со счетом 3:1.

Поединок стал для 34-летнего полузащитника 536 в АПЛ. Это пятый показатель за всю историю турнира сообщает Opta.

Обходят Милнера Дэвид Джеймс (572 матча), Фрэнк Лампард (609), Райн Гиггз (632) и Гарет Барри (653).

Напомним, что зимой англичанин продлил соглашение с клубом до лета 2022 года.