Англия

"Красные" следят за американским хавбеком.

Полузащитник Шальке Вестон Маккенни попал в сферу интересов Ливерпуля, сообщает CBS Sports.

Хавбек близок к уходу из гельзенкирхенского клуба, и Ливерпуль хочет воспользоваться этой ситуацией, чтобы подписать его в летнее межсезонье. Стоимость американца оценивается в сумму около 22 млн евро.

В подписании 21-летнего полузащитника также заинтересованы Эвертон, Ньюкасл и Вулверхэмптон.

В завершившемся сезоне Маккенни провел 32 поединка в футболке "кобальтовых", отличившись тремя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль также заинтересован в подписании полузащитника Баварии Тиаго Алькантары.