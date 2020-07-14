Англия

Немец прокомментировал решение CAS английскому клубу.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился своим мнением об отмене дисквалификации из Лиги чемпионов для Манчестер Сити.

CAS отменил решение УЕФА по английскому клубу, что позволит "горожанам" принять участие в следующем еврокубковом сезоне.

"С личной точки зрения, я рад, что Манчестер Сити сможет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Если бы у них было на 10-12 матчей в сезоне меньше, то у других команд в АПЛ не было бы шансов.

Но не думаю, что этот день был хорошим для футбола. Финансовый фейр-плей – хорошая идея, но если никто не будет придерживаться правил, то будет сложно соревноваться", – приводит слова Клоппа портал Goal.