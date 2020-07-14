Немец прокомментировал решение CAS английскому клубу.
Юрген Клопп в матче с Ман Сити, Getty Images
14 июля 2020, 15:58
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился своим мнением об отмене дисквалификации из Лиги чемпионов для Манчестер Сити.
CAS отменил решение УЕФА по английскому клубу, что позволит "горожанам" принять участие в следующем еврокубковом сезоне.
"С личной точки зрения, я рад, что Манчестер Сити сможет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Если бы у них было на 10-12 матчей в сезоне меньше, то у других команд в АПЛ не было бы шансов.
Но не думаю, что этот день был хорошим для футбола. Финансовый фейр-плей – хорошая идея, но если никто не будет придерживаться правил, то будет сложно соревноваться", – приводит слова Клоппа портал Goal.