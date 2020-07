Чтиво

Football.ua на фоне горячей новости по поводу отмены бана Манчестер Сити собрал воедино мнение журналистов, экспертов и, конечно же, рядовых болельщиков.

Сегодня, 13 июля, Спортивный арбитражный суд вынес довольно неожиданный вердикт по делу участия Манчестер Сити в Лиге чемпионов. Так, было принято решение о снятии двухгодичного запрета с клуба и снижении штрафа с 30 до 10 миллионов евро. Довольно добродушно, не правда ли?

После объявления решения УЕФА об отстранении Ман Сити от еврокубков пошли серьезные слухи об уходе ряда лидеров команды и даже главного тренера Хосепа Гвардиолы. Якобы многие не готовы на два года оставаться без гимна Лиги чемпионов. И тут — амнистия. Как же здесь избавиться от мыслей, что на решение суда явно кто-то повлиял? Само собой, такое решение CAS стало шокирующим для футбольной общественности и вызвало целую бурю эмоций в соцсетях.

Начнем с официальной реакции. УЕФА настаивает на прозрачности:

"За последние несколько лет финансовый фэйр-плей сыграл значительную роль в защите клубов и оказании им помощи в достижении финансовой устойчивости, а УЕФА и ЭКА сохраняют приверженность своим принципам. УЕФА больше не будет комментировать этот вопрос".

Жаль, что не будете. С интересом бы послушали!

На официальном сайте "горожан" также появилось заявление. Представляете, клуб приветствует вынесенный вердикт!

"На данный момент Манчестер Сити и его юристы еще не рассмотрели полное решение CAS, однако клуб приветствует вынесенный вердикт, который подтверждает правомерность действий клуба. Хотим поблагодарить участников заседания за усердие и корректный судебный процесс".

Всегда пожалуйста!

После объявления решения в СМИ и соцсетях стали задаваться логичным вопросом — почему Сити вот так вдруг избежал наказания? И что вы думаете, этих причин нет? Конечно есть! Все дело в том, что "по многим предполагаемым нарушениям истек срок пятилетней давности".

CAS say that the accusations of fiddling sponsorship were “either not established or time barred.” Time barred, in this case, means that they happened more than five years ago and couldn’t be investigated/punished again — Sam Lee (@SamLee) July 13, 2020

Британские журналисты подходят к делу с холодной головой, отмечая триумф Сити и полное фиаско УЕФА:

Репортер Sky Sports News Каве Солхеколь:

"Невероятная победа Ман Сити! Если вы фанат Сити, то это фантастические новости. Если вы Пеп Гвардиола, то это фантастические новости".

Далее журналист вполне справедливо ставит под сомнения будущее ФФП:

"Что касается УЕФА, то ФФП остается в силе, но если смотреть на эту невероятную победу Сити, то теперь появляются вопросы о будущем ФФП. Не пора ли УЕФА вновь пересмотреть правила?".

А вот мнение авторитетного спортивного адвоката Дэниэла Ги:

"Поймите, что речь идет об очень узких нарушениях. Адвокаты Сити выдвинули конкретные аргументы и доказали, что этих нарушений не было. Не думаю, что эта ситуация ставит под удар весь ФФП. И здесь важно понимать, что Ман Сити очистил свое имя".

Финансовый специалист Киран Магуайр высказал следующее мнение:

"Это дело будет иметь последствия для УЕФА. Это огромное поражения для органа. Против Сити были выдвинуты очень серьезные обвинения, а в итоге клуб полностью оправдан. Сейчас очень сложно представить, что УЕФА продвинется вперед в вопросе ФФП. Эта модель вряд ли будет пользоваться доверием в будущем".

Бывший защитник Ман Сити Мика Ричардс отсался доволен решением суда:

"Это хорошие новости. Не хочу быть предвзятым, но в Ман Сити с первого дня говорили о невиновности. Приятно видеть, что ситуация разрешена, пусть и после долгих разбирательств. Этот запрет затруднял планирование будущего, но теперь у нас есть логический конец и это хорошо".

"Два года (вне ЛЧ — прим.) были бы разрушительными для клуба. Контракт Гвардиолы истекает в конце следующего сезона, Де Брюйне сейчас находится в форме всей своей жизни, все игроки хотят выступать в ЛЧ... Хорошо, что теперь все решено".

Эксперт по финансам футбола Роб Уилсон подсчитал, каких сумасшедших потерь удалось избежать Ман Сити из-за выигранного суда: "Реальность такова, что если бы Сити два года не играл в Лиге чемпионов, то клуб не досчитался бы около 230 миллионов фунтов".

Легендарный в прошлом английский футболист Гари Линекер, который ныне трудится на телевидении, молниеносно прокомментировал решение CAS в своем Твиттере. Гари задался вопросом: "Очень трудно представить, как финансовый фэйр-плей переживет сегодняшний день. Вот действительно, как УЕФА переживет эти последствия?".

Hard to see how UEFA’s FFP rules can survive this. In fact, can UEFA survive the ramifications? — Gary Lineker (@GaryLineker) July 13, 2020

А вот подоспела и реакция Хосепа Гвардиолы и его тренерского штаба на хорошую для них новость. Тренеры собрались вместе и ждали новостей от адвокатов. Забавно, что ассистент Гвардиолы Манель Эстиарте выложил фото в своей соцсети, но вскоре поспешил удалить пост:

О забавном видео напомнили нам по случаю сегодняшнего события пользователи Reddit. Хосеп Гвардиола: "Наш клуб — это просто деньги. Мы собираемся потратить много денег в следующем сезоне. Может быть, один миллиард или что-то в этом роде. Не беспокойтесь".

А вот такой карикатурой отметился Омар Момани. Гвардиола, Стерлинг и Де Брюйне ликуют!

В интернете с каждой минутой появляются все больше мемов и смешных видео по поводу амнистии Ман Сити. Для многих сегодняшнее событие — не более, чем очередной повод для насмешек. Правда, среди тонны вульгарных и нелепых шуток проскальзывают и весьма неплохие. Начнем с наших любимых пользователей:

Твиттер сейчас просто горит! Вот несколько забавных постов:

Адвокат, выигравший дело Ман Сити:

the lawyer that won won man city FFP case😂😂😂 pic.twitter.com/AmFcoaJ5QE — PEDI WA LINKS ❼ (@hillary_litali) July 13, 2020

Или это был Харви?

The reason why Man City’s ban has been overturned pic.twitter.com/PsoWi4bYDt — One_United99 (@One_United99) July 13, 2020

Когда за тобой пришли из УЕФА:

Manchester City any time UEFA comes for them... pic.twitter.com/PEH26oyC1b — Mr. Rodgers (@MrRodgersToldYa) July 13, 2020

А вот так, по мнению пользователя, выглядят сейчас фанаты Челси и МЮ. О Лестере забыли!