Сегодня, 13 июля, Спортивный арбитражный суд вынес довольно неожиданный вердикт по делу участия Манчестер Сити в Лиге чемпионов. Так, было принято решение о снятии двухгодичного запрета с клуба и снижении штрафа с 30 до 10 миллионов евро. Довольно добродушно, не правда ли?

После объявления решения УЕФА об отстранении Ман Сити от еврокубков пошли серьезные слухи об уходе ряда лидеров команды и даже главного тренера Хосепа Гвардиолы. Якобы многие не готовы на два года оставаться без гимна Лиги чемпионов. И тут — амнистия. Как же здесь избавиться от мыслей, что на решение суда явно кто-то повлиял? Само собой, такое решение CAS стало шокирующим для футбольной общественности и вызвало целую бурю эмоций в соцсетях.

Начнем с официальной реакции. УЕФА настаивает на прозрачности:

"За последние несколько лет финансовый фэйр-плей сыграл значительную роль в защите клубов и оказании им помощи в достижении финансовой устойчивости, а УЕФА и ЭКА сохраняют приверженность своим принципам. УЕФА больше не будет комментировать этот вопрос". 

Жаль, что не будете. С интересом бы послушали!

На официальном сайте "горожан" также появилось заявление. Представляете, клуб приветствует вынесенный вердикт!

"На данный момент Манчестер Сити и его юристы еще не рассмотрели полное решение CAS, однако клуб приветствует вынесенный вердикт, который подтверждает правомерность действий клуба. Хотим поблагодарить участников заседания за усердие и корректный судебный процесс".

Всегда пожалуйста!

После объявления решения в СМИ и соцсетях стали задаваться логичным вопросом — почему Сити вот так вдруг избежал наказания? И что вы думаете, этих причин нет? Конечно есть! Все дело в том, что "по многим предполагаемым нарушениям истек срок пятилетней давности".

Британские журналисты подходят к делу с холодной головой, отмечая триумф Сити и полное фиаско УЕФА:

Репортер Sky Sports News Каве Солхеколь:

"Невероятная победа Ман Сити! Если вы фанат Сити, то это фантастические новости. Если вы Пеп Гвардиола, то это фантастические новости". 

Далее журналист вполне справедливо ставит под сомнения будущее ФФП:

"Что касается УЕФА, то ФФП остается в силе, но если смотреть на эту невероятную победу Сити, то теперь появляются вопросы о будущем ФФП. Не пора ли УЕФА вновь пересмотреть правила?".

А вот мнение авторитетного спортивного адвоката Дэниэла Ги:

"Поймите, что речь идет об очень узких нарушениях. Адвокаты Сити выдвинули конкретные аргументы и доказали, что этих нарушений не было. Не думаю, что эта ситуация ставит под удар весь ФФП. И здесь важно понимать, что Ман Сити очистил свое имя".

Финансовый специалист Киран Магуайр высказал следующее мнение:

"Это дело будет иметь последствия для УЕФА. Это огромное поражения для органа. Против Сити были выдвинуты очень серьезные обвинения, а в итоге клуб полностью оправдан. Сейчас очень сложно представить, что УЕФА продвинется вперед в вопросе ФФП. Эта модель вряд ли будет пользоваться доверием в будущем".

Бывший защитник Ман Сити Мика Ричардс отсался доволен решением суда:

"Это хорошие новости. Не хочу быть предвзятым, но в Ман Сити с первого дня говорили о невиновности. Приятно видеть, что ситуация разрешена, пусть и после долгих разбирательств. Этот запрет затруднял планирование будущего, но теперь у нас есть логический конец и это хорошо".

"Два года (вне ЛЧ — прим.) были бы разрушительными для клуба. Контракт Гвардиолы истекает в конце следующего сезона, Де Брюйне сейчас находится в форме всей своей жизни, все игроки хотят выступать в ЛЧ... Хорошо, что теперь все решено".

Эксперт по финансам футбола Роб Уилсон подсчитал, каких сумасшедших потерь удалось избежать Ман Сити из-за выигранного суда: "Реальность такова, что если бы Сити два года не играл в Лиге чемпионов, то клуб не досчитался бы около 230 миллионов фунтов".

Легендарный в прошлом английский футболист Гари Линекер, который ныне трудится на телевидении, молниеносно прокомментировал решение CAS в своем Твиттере. Гари задался вопросом: "Очень трудно представить, как финансовый фэйр-плей переживет сегодняшний день. Вот действительно, как УЕФА переживет эти последствия?".

А вот подоспела и реакция Хосепа Гвардиолы и его тренерского штаба на хорошую для них новость. Тренеры собрались вместе и ждали новостей от адвокатов. Забавно, что ассистент Гвардиолы Манель Эстиарте выложил фото в своей соцсети, но вскоре поспешил удалить пост:

О забавном видео напомнили нам по случаю сегодняшнего события пользователи Reddit. Хосеп Гвардиола: "Наш клуб — это просто деньги. Мы собираемся потратить много денег в следующем сезоне. Может быть, один миллиард или что-то в этом роде. Не беспокойтесь".

А вот такой карикатурой отметился Омар Момани. Гвардиола, Стерлинг и Де Брюйне ликуют!

В интернете с каждой минутой появляются все больше мемов и смешных видео по поводу амнистии Ман Сити. Для многих сегодняшнее событие — не более, чем очередной повод для насмешек. Правда, среди тонны вульгарных и нелепых шуток проскальзывают и весьма неплохие. Начнем с наших любимых пользователей:

Твиттер сейчас просто горит! Вот несколько забавных постов:

Адвокат, выигравший дело Ман Сити:

Или это был Харви?

Когда за тобой пришли из УЕФА:

А вот так, по мнению пользователя, выглядят сейчас фанаты Челси и МЮ. О Лестере забыли!