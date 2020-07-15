Манчестер Юнайтед готов отпустить шестерых футболистов в ближайшее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

Манкунианцы рассчитывают попрощаться с Алексисом Санчесом, Джесси Лингардом, Крисом Смоллингом, Диогу Далотом, Маркосом Рохо и Филом Джонсом.

Манчестер Юнайтед собирается благодаря этому получить дополнительные средства на входящие трансферы.

Напомним, что "красные дьяволы" собираются подписать Милана Шкриниара.