"Красные дьяволы" нацелились на чистку состава в ближайшее трансферное окно.
Алексис Санчес, getty images
15 июля 2020, 01:58
Манчестер Юнайтед готов отпустить шестерых футболистов в ближайшее трансферное окно, сообщает The Telegraph.
Манкунианцы рассчитывают попрощаться с Алексисом Санчесом, Джесси Лингардом, Крисом Смоллингом, Диогу Далотом, Маркосом Рохо и Филом Джонсом.
Манчестер Юнайтед собирается благодаря этому получить дополнительные средства на входящие трансферы.
Напомним, что "красные дьяволы" собираются подписать Милана Шкриниара.