Англия

Наставник Саутгемптона высказался о ничейном результате в поединке против МЮ (2:2).

Манчестер Юнайтед на последних минутах упустил победу над Саутгемптоном в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги (2:2). Главный тренер "святых" Ральф Хазенхюттль поделился эмоциями от положительного для своей команды результата.

"Если перестаешь действовать смело, перестаешь атаковать, то у тебя будут проблемы при игре в один в один. Наша команда хорошо начала. Мы забили и действовали агрессивно. У меня было ощущение, что в тот момент мы немного устали, перестали быстро действовать и стали отходить назад. Такова природа человека. Но чтобы прессинговать соперника, то для этого нужна вся команда".

"Мы позволили сопернику создать два момента, но перед перерывом мы вернулись к своей игре. Я почувствовать, что это нужно развивать. Мы хорошо владели мячом, обрели баланс и имели отличные моменты во втором тайме. Парни полностью заслужили ничью, я считаю", — заявил Хазенхюттель в эфире телеканала Sky Sports.

Напомним, ранее о результате матча с Саутгемптоном высказался главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер.

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