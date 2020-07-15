Англия

Ирландский полузащитник может пойти на повышение.

Манчестер Юнайтед заинтересован в подписании Джеффа Хендрика, сообщает Balls.

Ирландский полузащитник покинул Бернли в статусе свободного агента и может достаться манкунианцам бесплатно.

Хендрик провел в этом сезоне 27 поединков в футболке "бордовых", забив три гола и сделав две результативные передачи.

Напомним, что Манчестер Юнайтед готов расстаться с шестью игроками, чтобы выручить дополнительные средства на трансферы.