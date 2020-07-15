Англия

"Волки" не смогли прервать успешную серию соперника, которая продлилась до шести матчей подряд.

Завершился поединок 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором Бернли принимал на своем поле Вулверхэмптон.

Казалось, что победителя данного противостояния определит единственный гол Рауля Хименеса на 76-й минуте, однако уже в компенсированное ко второму тайму время Вуд реализовал пенальти и вырвал для Бернли ничейный результат.

Бернли — Вулверхэмптон 1:1

Гол: Вуд, 90+6 (пен.) - Рауль Хименес, 76

Бернли: Поуп — Бардсли, Лонг, Тарковски, Тейлор (Гудмундссон, 30) — Питерс, Браунхилл (Брейди, 85), Вествуд, Макнил, — Вуд, Родригес (Выдра, 51).

Вулверхэмптон: Патрисиу — Коуди, Боли, Саисс — Траоре, Невеш, Моутиньо, Винагре (Кастро, 84) — Поденсе (Доэрти, 70), Хименес (Дендонкер, 84), Диогу Жота (Нету, 78).