Англия

Нападающий преодолел очередное достижение.

В рамках 36-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм на выезде сумел одолеть Ньюкасл со счетом 3:1.

Дубль в поединке сделал форвард "шпор" Харри Кейн, который сумел забить свой 200-й гол в карьере за взрослом уровне.

Всего у нападающего 184 мяча в футболке Тоттенхэма, еще девять Кейн забил за Миллуол, пять голов наколотил находясь в Лейтон Ориент и два за Лестер.

К слову, форвард ранее установил очередное личное достижение, забив абсолютно всем командам АПЛ, против которых ему доводилось играть.