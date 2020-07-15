Англия

Английский вингер воспользовался ошибкой Алиссона при передаче и реализовал момент.

Арсенал принимает Ливерпуль на Эмирейтс Стэдиум в поединке 36-го тура английской Премьер-лиги, и по итогам первого тайма подопечные Микеля Артеты обыгрывают действующего чемпиона (2:1).

Автором второго гола в составе "канониров" стал полузащитник Рисс Нельсон, который успешно воспользовался ошибкой голкипера мерсисайдцев Алиссон Бекера при передаче и вывел свою команду вперед.

Для 20-летнего Рисса Нельсона этот гол стал дебютным в поединках английской Премьер-лиги.

Напомним, что следить за событиями матча Арсенал — Ливерпуль вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.