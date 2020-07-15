Английский вингер воспользовался ошибкой Алиссона при передаче и реализовал момент.
Рис Нельсон, Getty Images
15 июля 2020, 23:22
Арсенал принимает Ливерпуль на Эмирейтс Стэдиум в поединке 36-го тура английской Премьер-лиги, и по итогам первого тайма подопечные Микеля Артеты обыгрывают действующего чемпиона (2:1).
Автором второго гола в составе "канониров" стал полузащитник Рисс Нельсон, который успешно воспользовался ошибкой голкипера мерсисайдцев Алиссон Бекера при передаче и вывел свою команду вперед.
Для 20-летнего Рисса Нельсона этот гол стал дебютным в поединках английской Премьер-лиги.
Напомним, что следить за событиями матча Арсенал — Ливерпуль вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.