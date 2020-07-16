Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Англии.
Манчестер Сити — Борнмут, Getty Images
16 июля 2020, 06:53
Манчестер Сити обыграл на своем поле Борнмут со счетом 2:1 в матче 36-го тура АПЛ. Голами в составе "горожан" отметились Давид Силва и Габриэль Жезус, а единственный гол гостей забил Дэвид Брукс.
Манчестер Сити — Борнмут 2:1
Голы: Давид Силва, 6, Габриэль Жезус, 39 — Брукс, 88.
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер (Гарсия, 46), Отаменди, Стоунз, Менди (Зинченко, 77) — Гюндоган (Родри, 68), Фернандиньо, Давид Силва — Бернарду Силва (Стерлинг, 46), Габриэль Жезус (Марез, 77).
Борнмут: Рэмсдейл — Стэйси, Кук, Келли, Рико — Лерма, Биллинг (Сарридж, 90), Гослинг (Кук, 70) — Станислас (Брукс, 69), Соланке (К. Уилсон, 69), Кинг (Г. Уилсон, 77).
Предупреждения: Гарсия — Келли.