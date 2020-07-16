Англия

"Красные дьяволы" рассматривают только вариант с полноценной продажей чилийца.

Нападающий Манчестер Юнайтед Алексис Санчес может на постоянной основе перебраться в Интер, за который он выступает в нынешнем сезоне на правах арендного соглашения.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "красные дьяволы" не готовы отдавать 31-летнего чилийца в очередную аренду, а намерены выручить средства от его продажи.

При всем при этом, МЮ планирует выручить за Санчеса, который не прижился на Олд Траффорде, не менее 20 миллионов евро. Интер, по всей видимости, готов удовлетворить финансовые запросы манчестерского клуба.

Помимо Алексиса Санчеса, Манчестер Юнайтед готов расстаться еще с пятью футболистами, в чисто которых входят Диогу Далот, Крис Смоллинг, Маркос Рохо, Фил Джонс и Джесси Лингард.